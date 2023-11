Bolsas da Europa têm viés positivo, mas Londres cai antes de atualização de orçamento britânico

As bolsas da Europa operam com viés positivo nas primeiras horas do pregão desta quarta-feira, 22, mas Londres cai, em compasso de espera pela atualização de outono do quadro orçamentário britânico. Em semana mais breve em Wall Street, por conta do feriado de Ações de Graças nesta quinta-feira, 23, nos EUA, investidores digerem a ata do Federal Reserve (Fed) divulgada na terça-feira.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, avançava 0,49%, a 458,07 pontos.

Um ano após o orçamento gerar choque nos mercados e derrubar a então primeira-ministra Liz Truss, o governo do Reino Unido deve adotar postura cautelosa na atualização das contas públicas que será divulgada nesta quarta, avalia o economista Kallum Pickering, da Berenberg. Para ele, o pacote deve incluir alguns cortes de impostos, mas em escala insuficiente para impulsionar a economia significativamente no curto prazo.

A resolução orçamentária será divulgada no final da manhã (horário de Brasília) e deve ser monitorada de perto nas mesas de operações. Também na agenda europeia, a Comissão Europeia informará dado de confiança do consumidor da zona do euro às 12h.

Para além desses eventos, o mercado repercute ainda a ata do Fed, que mostrou resistência dos dirigentes em declarar vitória contra a inflação. Segundo o documento, os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) não descartam a possibilidade de mais aperto monetário à frente, caso não haja progressos no processo de retomada da estabilidade de preços.

Mesmo assim, a curva futura ainda precifica chance majoritária de que o Fed não voltará a subir juros no ciclo atual e começará a cortá-los a partir de maio do ano que vem, conforme indica monitoramento do CME Group.

No noticiário geopolítico, Israel anunciou, durante a madrugada, acordo com o grupo palestino extremista Hamas que prevê a libertação de 50 reféns, em troca de um cessar-fogo de 4 dias. O governo israelense, no entanto, reafirmou os planos de eliminar as ameaças ao país na Faixa de Gaza.

No horário citado acima, a Bolsa de Londres caía 0,06%, enquanto Frankfurt avançava 0,28% e Paris ganhava 0,26%. Lisboa subia 0,45% e Milão, 0,45%. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,0905 e a libra cedia a US$ 1,2531. *Com informações da Dow Jones Newswires.