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Bolsas da Europa têm rumos distintos com petrolíferas em alta após salto de 3% do petróleo

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Patricia Lara

São Paulo, 31/08/2026 - As bolsas europeias têm desempenhos divergentes nesta segunda-feira, com as ações de empresas do setor petrolífero ajudando a alavancar índices referenciais como os de Madri e Lisboa. Feriado bancário mantém negócios parados na City londrina.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,12%, para 654,38 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Paris subia 0,03% e a de Frankfurt recuava 0,64%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,29%, 0,09% e 0,50%, respectivamente.

Os contratos futuros do petróleo aceleravam alta para mais de 3%, após os EUA realizarem seus primeiros ataques em semanas, atingindo dois lançadores iranianos no Estreito de Ormuz. O Irã ameaçou revidar. A retomada das hostilidades reduz as perspectivas de retorno à normalidade na via marítima, que normalmente transporta 20% do fornecimento global de petróleo.

Entre ações individuais, a petrolífera Repsol subia 2,6% em Madri, figurando como a maior alta porcentual do Ibex-35, principal referencial do mercado acionário espanhol. A Galp subia 1,9% em Lisboa e a TotalEnergies avançava 1,3% em Paris. A Tenaris, siderúrgica que produz tubos para o setor petrolífero, ganhava 2,6%.

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Em Frankfurt, a Siemens Energy cedia 3,4% e estava no topo como a ação com maior queda porcentual dentro do DAX, seguida pela Vonovia e Heidelberg Materials, com perdas de 1,8% cada.

Esta semana, o foco estará na divulgação dos dados de inflação e desemprego da zona do euro (terça-feira), visto que os membros do Banco Central Europeu entram em período de silêncio antes da reunião de 10 de setembro, segundo o CaixaBank. Os dados finais do PMI de agosto também serão divulgados esta semana. Nos EUA, o foco estará no relatório de emprego (sexta-feira).

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

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