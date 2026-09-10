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ECONOMIA

Bolsas da Europa têm rumos distintos antes do BCE e Londres é pressionada por dona da Primark

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Patricia Lara*

São Paulo, 10/09/2026 - As bolsas europeias têm desempenhos distintos, com Londres em queda e Frankfurt estável, em meio à alta dos juros projetados nos títulos de renda fixa, que acompanham rendimentos dos títulos americanos. Alta do petróleo traz Brent para a casa de US$ 102 por barril momentos antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

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Por volta das 7h29 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,12%, a 639,64 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres tinha queda de 0,37%. A Bolsa de Frankfurt cedia 0,04% e a de Paris subia 0,18%. Milão tinha alta de 0,39%. Madri marcava ganho de 0,17% e Lisboa estava em alta de 0,34%.

Negócios transcorrem com o mercado assimilando manchetes como a de que a taxa dos gilts britânicos tocou 5,295%, maior nível desde 2007, e a dos Bunds alemães de mesmo prazo renovam máxima em 15 anos, a 3,451%, segundo dados da Tradeweb citados pela Dow Jones Newswires. O petróleo volta a subir e amplia as expectativas sobre o enfoque que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dará em sua coletiva, já que o mercado precifica um aumento das taxas de juros em 25 pontos-base na zona do euro no encontro de hoje.

Em Londres, a Associated British Food derretia 11% e era destaque entre as maiores quedas porcentuais do FTSE 100. A empresa detentora de marcas como a varejista Primark, a fabricante de farinhas Fleischmann´s Yeast e a Twinings, famosa por seus chás. O grupo anunciou hoje a Primark que planeja lançar um serviço de entrega em domicílio na Grã-Bretanha, quatro anos após sua estreia no comércio eletrônico.

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Em Frankfurt, as ações da Rheinmetall subiam 0,16%. A empresa informou que recebeu um contrato de US$ 7,28 milhões para apoiar o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA na fabricação e entrega de Veículos Terrestres Autônomos Não Tripulados (A-UGVs) Mission Master SP, kits para fuzileiros navais associados e equipamentos de apoio.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires

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