Bolsas da Europa sobem, sustentadas por bancos e na expectativa para CPI dos EUA

Sergio Caldas* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, 12, à medida que ações de bancos seguem avançando num ambiente de juros mais altos e em meio a expectativas de que dados de inflação dos EUA mostrem nova desaceleração dos preços.

continua após publicidade .

Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice acionário pan-europeu Stoxx 600 subia 1%, a 424,58 pontos. Apenas o índice do setor bancário exibia ganho de 2%, ainda favorecido pelo aumento de juros de 75 pontos-base anunciado pelo Banco Central Europeu (BCE) na ultima quinta-feira (08).

Mais cedo, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse não saber quanto mais os juros irão subir, mas ressaltou que o número e tamanho de altas adicionais dependerão de futuros dados econômicos da zona do euro. Guindos, que falou durante evento de um jornal espanhol, também destacou que o aperto monetário do BCE irá impulsionar a rentabilidade do setor bancário.

continua após publicidade .

Investidores na Europa e em outras partes do mundo também aguardam os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão divulgados nesta terça-feira (13) e são determinantes para o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidir se eleva juros em 75 pontos pela terceira vez seguida, em reunião no próximo dia 21, ou se modera o ritmo de ajuste para 50 pontos-base. Espera-se que o CPI dos EUA de agosto desacelere mais, como ocorreu em julho.

Embora o dia seja de apetite por risco, o cenário macroeconômico europeu segue desafiador. No Reino Unido, por exemplo, a produção industrial sofreu queda mensal de 0,3% em julho, contrariando expectativas de alta.

Às 7h21 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,33%, a de Frankfurt avançava 1,61% e a de Paris se valorizava 1,23%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 1,76%, 1,42% e 1,24%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires