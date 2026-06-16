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Bolsas da Europa sobem na expectativa de que acordo EUA-Irã seja assinado

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 07:07:00 Editado em 16.06.2026, 07:19:30
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/06/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta terça-feira, enquanto investidores seguem na expectativa de que Estados Unidos e Irã assinem nos próximos dias um acordo de paz provisório, que pode encerrar a guerra no Oriente Médio e levar à reabertura do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial.

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Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 637,51 pontos, após ter encerrado o pregão anterior em nível recorde.

O petróleo cai nesta manhã, estendendo perdas recentes, em meio à perspectiva de que EUA e Irã formalizem até sexta-feira o memorando de entendimento anunciado no fim de semana. No começo da manhã, o Brent recuava 2%, para cerca de US$ 81,50 por barril.

Há incertezas, no entanto, sobre o teor do acordo, que ainda não foi divulgado na íntegra. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou hoje que o fim da guerra envolvendo o país inclui a retirada de Israel de áreas ocupadas no Líbano, segundo a TV estatal iraniana.

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Na agenda de indicadores da Europa, o índice alemão ZEW de expectativas econômicas subiu para 10,5 em junho, acima do esperado. O indicador de condições atuais, por outro lado, mostrou nova deterioração neste mês.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,66, a de Paris avançava 0,80% e a de Frankfurt ganhava 0,75%. As de Milão e Madri tinham altas de 1,19% e 0,33%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa caía 0,39%.

No noticiário corporativo, o banco italiano UniCredit saltava 3,7% em Milão, após ter uma oferta para adquirir ações do Commerzbank (+1%) rejeitada pelo governo da Alemanha.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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