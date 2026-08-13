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ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem majoritariamente com balanços, dados e petróleo em queda

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/08/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos e dados econômicos. A queda do petróleo, após os ganhos recentes em meio às tensões entre EUA e Irã, também está no radar.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,21%, a 660,87 pontos.

Na temporada de balanços, a Maersk saltava 6,5% em Copenhague, após o grupo dinamarquês de transporte marítimo elevar projeções para 2026 na esteira de resultados robustos.

Em Londres, ações de mineradoras pesavam. A Antofagasta (-5,7%) ampliou o lucro, mas reduziu seu guidance de produção. Já a Rio Tinto recuava 2,8% após notícia de que a empresa e parceiros receberam ajuda de US$ 1,8 bilhão do governo australiano para manter o funcionamento da fundição de Tomago.

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No noticiário macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,4% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, como previsto. Na zona do euro, a produção industrial ficou estável em junho ante maio, acima da projeção de queda de 0,1%.

No mercado de energia, o petróleo recuava e interrompia uma sequência de cinco sessões de alta, apesar da ausência de sinais concretos de avanço nas negociações para reabrir o Estreito de Ormuz. No começo da manhã, o Brent caía 1,5%.

Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,29% e a de Frankfurt avançava 0,51%, enquanto a de Londres caía 0,23%. Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 0,51%, 0,66% e 0,12%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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