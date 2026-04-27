Bolsas da Europa sobem levemente, de olho em impasse EUA-Irã e em semana de Fed, BCE e BoE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/04/2026 - As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores aguardam novidades das negociações de paz estagnadas entre Estados Unidos e Irã e se preparam para uma semana de decisões de juros de grandes bancos centrais.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,18%, a 611,74 pontos, depois de sofrer a primeira queda semanal em cinco semanas.

O Irã propôs ontem aos EUA reabrir o Estreito de Ormuz e encerrar a guerra, desde que as conversas sobre o programa nuclear de Teerã sejam adiadas, segundo a Axios. A proposta, que tende a ser rejeitada por Washington, foi recebida com indiferença pelos mercados de petróleo. Há pouco, o Brent subia 2,5%, para mais de US$ 101 por barril.

No sábado (25), o presidente Donald Trump cancelou a viagem de uma delegação dos EUA para Islamabad, capital do Paquistão, para novas discussões com o Irã.

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"Tempo demais desperdiçado em viagens, trabalho demais!", escreveu Trump em uma postagem no Truth Social, acrescentando: "Ninguém sabe quem está no comando, nem eles. Além disso, nós temos todas as cartas; eles não têm nenhuma! Se quiserem conversar, tudo o que precisam fazer é ligar!!!"

Na Alemanha, o sentimento do consumidor atingiu o menor nível desde fevereiro de 2023, segundo levantamento do instituto GfK, em meio a preocupações com a guerra e o consequente choque nos preços de energia.

Nos próximos dias, a geopolítica vai disputar as atenções com a perspectiva da política monetária. O Federal Reserve (Fed) decide sobre as taxas de juros americanas na quarta-feira (29). No dia seguinte, Banco Central Europeu (BCE) e Banco da Inglaterra (BoE) também definem seus juros básicos.

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Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,10%, a de Paris avançava 0,34% e a de Frankfurt ganhava 0,63%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 0,17%, 0,49% e 0,57%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com