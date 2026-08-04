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ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem levemente após balanços e com Oriente Médio no radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 06:49:00 Editado em 04.08.2026, 07:00:34
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/08/2026 - As bolsas europeias avançam levemente na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos e acompanham sinais conflitantes de EUA e Irã sobre esforços para encerrar a guerra no Oriente Médio, o que impulsiona os preços do petróleo.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,35%, a 654,40 pontos.

Na temporada de balanços, a Bayer saltava 4% em Frankfurt, após o conglomerado alemão de agricultura e farmacêuticos voltar ao lucro no último trimestre. A BP avançava 1,5% em Londres, depois de a petroleira registrar salto no lucro em meio à volatilidade dos mercados de energia ligada ao conflito no Oriente Médio.

Por outro lado, a Lufthansa tombava 10,3% após o grupo aéreo alemão sofrer forte queda no lucro e estreitar sua projeção de Ebit para 2026. Já o banco britânico HSBC caía 1,7% após anunciar plano de recomprar até US$ 1 bilhão em ações - metade do que o Jefferies previa - apesar de ter lucrado acima do esperado.

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O petróleo voltou a subir, depois de recuar cerca de 5% ontem, em meio a dúvidas sobre a retomada do diálogo entre EUA e Irã. Teerã negou na segunda-feira que houvesse conversas em andamento com Washington, após o presidente Donald Trump dizer que cancelou um ataque ao país para abrir espaço a negociações.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,32%, a de Paris avançava 0,07% e a de Frankfurt ganhava 0,58%. Milão e Lisboa tinham altas de 1,12% e 0,32%, respectivamente. Madri, por sua vez, oscilava perto da estabilidade.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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