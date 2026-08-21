Bolsas da Europa sobem em sua maioria com setor minerador e após PMIs acima do esperado

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/08/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, sustentadas pelo setor de mineração e após uma melhora inesperada da atividade econômica na zona do euro e no Reino Unido.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,09%, para 650,95 pontos.

O setor europeu de mineração avançava 2,3%, impulsionado pelo ouro, que caminha para o terceiro ganho semanal.

Na agenda econômica, o PMI composto da zona do euro subiu para 52,1 em agosto, enquanto o do Reino Unido avançou para 52,5. Ambos contrariaram previsões de queda e sinalizaram expansão mais forte da atividade econômica. Na Alemanha, por outro lado, o indicador caiu para 51.

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Outro fator que favorece o apetite por risco é o petróleo, que recua levemente após cinco sessões consecutivas de alta, em provável correção técnica. O mercado, porém, segue atento ao impasse entre Estados Unidos e Irã em torno de um possível acordo para reabrir o Estreito de Ormuz e encerrar o conflito no Oriente Médio. No começo da manhã, o Brent caía 0,30%, para cerca de US$ 93,50 por barril.

No setor bancário italiano, o Monte dei Paschi di Siena lançou ofertas de aquisição integralmente em ações pelos concorrentes Banco BPM e Banca Generali, em operação avaliada em 34 bilhões de euros. No horário acima, em Milão, o Monte dei Paschi se mantinha praticamente estável, enquanto a Banca Generali recuava 2,6% e o Banco BPM perdia 1%.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,04% e a de Frankfurt avançava 0,28%, enquanto a de Londres caía 0,09%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,29%, 0,62% e 0,70%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com