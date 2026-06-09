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Bolsas da Europa sobem em sua maioria com bancos e tecnologia; GSK pressiona Londres

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 07:01:00 Editado em 09.06.2026, 07:12:19
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/06/2026 - As bolsas europeias sobem majoritariamente na manhã desta terça-feira, sustentadas por ações dos setores bancário e de tecnologia, após sinais de desescalada do conflito no Oriente Médio. A de Londres, porém, é pressionada pela farmacêutica britânica GSK, que recua após fechar acordo para comprar a Nuvalent.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,54%, a 625,10 pontos. Entre os setores, o de bancos subia 1,2%, enquanto o de tecnologia registrava alta de 0,80%, após a recuperação de ações ligadas a chips e à inteligência artificial em Nova York ontem.

O setor financeiro italiano entrou no radar nesta semana após o Monte dei Paschi di Siena receber propostas de compra dos concorrentes Intesa Sanpaolo e Banco BPM. Em Milão, o Monte dei Paschi subia 3%, enquanto Intesa e BPM avançavam cerca de 2,8%.

O segmento farmacêutico, por outro lado, recuava 0,50%, com a GSK caindo 3% depois de acertar a compra da Nuvalent - desenvolvedora americana de medicamentos contra o câncer - por US$ 10,6 bilhões, reforçando a estratégia de expandir sua atuação em oncologia.

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No campo geopolítico, Israel e Irã suspenderam ontem a troca de ataques após intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump, que também reiterou estar se aproximando de um acordo com Teerã. O petróleo Brent recuava 2% no começo da manhã.

Na agenda de indicadores, a produção industrial alemã decepcionou, ao registrar alta menor do que a esperada em abril.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,84% e a de Frankfurt avançava 0,70%, enquanto a de Londres caía 0,31%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 1,94%, 0,99% e 0,62%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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