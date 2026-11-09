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Bolsas da Europa sobem de olho em petróleo e com impulso de bancos, mineradoras e techs

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas europeias fecharam em alta acentuada nesta segunda-feira, 9, impulsionadas por bancos, mineradoras e empresas de tecnologia, em recuperação após as perdas da semana passada. A queda do petróleo, diante de sinais de menor risco de novos ataques dos Estados Unidos ao Irã, aliviou temores inflacionários e favoreceu o apetite por risco, enquanto balanços e negócios bancários deram impulso adicional ao mercado. O movimento acontece apesar das incertezas políticas no continente, com protestos e greves na França e a formação de um novo governo na Alemanha.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,02%, a 10.782,87 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,72%, a 26.265,56 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,16%, a 8.233,30 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 2,69%, a 51.399,88 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,87%, a 19.732,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,82%, a 9.554,88 pontos. As cotações são preliminares.

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No cenário setorial, bancos e mineradoras lideraram os ganhos, enquanto empresas de tecnologia, cujo setor subiu 2,1%, recuperaram parte das perdas da semana passada.

Segundo o Tickmill Group, investidores aproveitaram os preços mais baixos após a forte liquidação recente. Já a queda do petróleo, após o presidente norte-americano, Donald Trump, minimizar a possibilidade de novos ataques ao Irã, ajuda a reduzir as preocupações com a inflação.

Em Milão, o Banco BPM saltou 10% após o Crédit Agricole propor a fusão de suas operações italianas com o banco. O UniCredit avançou 5,9% depois de superar expectativas com seu balanço e elevar a projeção de lucro anual para mais de 11,5 bilhões de euros. O regulador italiano aprovou a oferta de compra do Monte dei Paschi (+2,1%) pela Intesa Sanpaolo (+2,2%). O subíndice do setor bancário no Stoxx 600 subiu 2,7%.

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Com a recuperação do ouro e do cobre, mineradoras se destacaram em Londres: Greatland Resources, Endeavour Mining e Fresnillo subiram 5,2%, 4,8% e 4,2%, respectivamente. Aéreas, como IAG (+3,4%) e Lufthansa (+3%), também avançaram com a queda do petróleo. Em Frankfurt, Commerzbank (+4%) e SAP (+0,5%) ganharam terreno, com a última beneficiada pela recuperação da tecnologia.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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