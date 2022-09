Bolsas da Europa sobem de forma modesta, em tom cauteloso à espera do Fed

Sergio Caldas* (via Agência Estado)

As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta quarta-feira, 21, mantendo o tom cauteloso enquanto investidores se preparam para mais uma agressiva elevação de juros nos EUA.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice acionário pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,35%, a 404,84 pontos.

Como ocorre desde o início da semana, investidores na Europa estão contidos nos negócios, à espera do resultado da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que nas próximas horas deverá elevar seus juros em 75 pontos-base pela terceira vez consecutiva, em mais uma tentativa de conter o persistente avanço da inflação na maior economia do mundo.

No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, alertou em discurso que os aumentos de juros "trarão alguma dor", em meio a temores sobre uma eventual recessão nos EUA. Powell volta a falar hoje em coletiva de imprensa, depois que a decisão de juros for conhecida.

A guerra russo-ucraniana, por sua vez, voltou ao radar após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciar uma mobilização militar parcial no país, em um esforço para intensificar a ofensiva na Ucrânia. Em reação à notícia, as cotações do petróleo chegaram a subir cerca de 3% durante a madrugada.

Já o governo alemão confirmou hoje um acordo para nacionalizar a Uniper, gigante do setor de energia que foi fortemente afetada pelos cortes de gás natural russo para a Europa, ao comprar uma fatia da finlandesa Fortum Oyj. No horário acima, a ação da Uniper sofria um tombo de mais de 30% em Frankfurt, enquanto a da Fortum saltava 7,6% em Helsinque.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,65%, favorecida por petrolíferas locais como Shell (+2,6%) e BP (+1,1%), enquanto a de Frankfurt avançava 0,03% e a de Paris se valorizava 0,20%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,82%, 0,15% e 0,41%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires