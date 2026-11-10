Bolsas da Europa sobem com tombo do petróleo e à espera do CPI dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/11/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, em meio à forte queda do petróleo e na esteira de balanços corporativos, enquanto investidores aguardam novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,71%, a 661,16 pontos.

No começo da manhã, o petróleo Brent recuava 3,6%, estendendo a queda de quase 6% da sessão anterior, após o presidente dos EUA, Donald Trump, minimizar a necessidade de uma ação militar contra o Irã "neste momento".

Favorecidas pela queda do petróleo, companhias aéreas, que vêm lidando com custos elevados de combustível, como Lufthansa (+1,9%) e Air France-KLM (+1%), se destacam positivamente.

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Na temporada de balanços, a Infineon saltava 6,8% em Frankfurt após a fabricante alemã de chips elevar sua meta de vendas ligadas à inteligência artificial (IA) para o ano fiscal de 2027 em seu último balanço trimestral.

Investidores na Europa também aguardam o CPI de outubro dos EUA, a ser divulgado nas próximas horas, em busca de sinais sobre se o Federal Reserve (Fed) voltará a elevar juros.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,28%, a de Paris subia 0,98% e a de Frankfurt ganhava 1,13%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,61%, 1,40% e 0,53%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com