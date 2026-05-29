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Bolsas da Europa sobem com possível extensão de cessar-fogo entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 06:36:00 Editado em 29.05.2026, 06:47:13
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/05/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, em meio a expectativas de que Estados Unidos e Irã estendam o atual cessar-fogo por 60 dias.

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Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,51%, a 628,27 pontos.

Negociadores dos EUA e do Irã chegaram ontem a um entendimento preliminar para prorrogar o cessar-fogo e realizar uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano, segundo um funcionário do governo americano. O Irã ainda não confirmou publicamente o acordo, que também depende da aprovação final do presidente dos EUA, Donald Trump.

Investidores acompanham de perto a possível reabertura do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de um quinto do petróleo mundial. De acordo com o funcionário americano, o acordo provisório deixa claro que o Irã não poderá impor tarifas a embarcações que transitam pelo estreito, enquanto os EUA reduzirão gradualmente o bloqueio marítimo aos portos iranianos. O petróleo Brent, referência internacional, caía quase 2%, para cerca de US$ 91 por barril, no começo da manhã.

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Ações de defesa estendiam o rali de ontem, com alta de 0,90% do subíndice do setor, após um drone russo com destino à Ucrânia atingir um edifício residencial romeno. A Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia, integra tanto a União Europeia quanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Ontem, papéis do setor já haviam avançado após o Parlamento da Ucrânia ratificar um acordo de empréstimo de 90 bilhões de euros com a UE.

No âmbito macroeconômico, uma revisão mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) da França, segunda maior economia da zona do euro, encolheu 0,1% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores. A leitura preliminar havia indicado estabilidade no período.

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Às 6h33 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,25%, a de Paris avançava 1,12% e a de Frankfurt ganhava 0,32%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,55%, 0,74% e 0,09%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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