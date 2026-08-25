Bolsas da Europa sobem com petróleo em queda após notícia de proposta EUA-Irã

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/08/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta terça-feira, enquanto o petróleo recua com força diante de esperanças renovadas de uma solução para o conflito entre EUA e Irã.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,50%, para 657,47 pontos.

O petróleo acelerou o ritmo de queda, ampliando as perdas de ontem, após relatos de que os EUA propuseram, por meio de uma autoridade do Paquistão, suspender o bloqueio e as sanções impostas ao Irã em troca da abertura do Estreito de Ormuz e do fim de ataques de aliados de Teerã.

A notícia veio um dia após os EUA anunciarem novas sanções econômicas contra o Irã e alertarem que países que insistirem em manter negócios com Teerã estarão sujeitos a retaliação.

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No começo da manhã, o Brent caía 3%, para menos de US$ 88 por barril. O setor europeu de viagens e lazer, que se beneficia com a queda da commodity, subia 1,5%.

Na esfera macroeconômica, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 88,8 pontos em agosto, superando as expectativas e atingindo o maior nível em um ano. Já o Produto Interno Bruto (PIB) alemão cresceu 0,3% no segundo trimestre ante o primeiro, mais do que inicialmente estimado, de acordo com o levantamento final do Destatis.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,15%, a de Paris avançava 0,45% e a de Frankfurt ganhava 0,81%. Já Milão, Madri e Lisboa registravam altas de 0,60%, 0,38% e 0,49%.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com