Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem com petróleo em queda apesar de incertezas entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 07:17:00 Editado em 21.05.2026, 07:25:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/05/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto o petróleo volta a cair após avançar durante a madrugada, em meio às incertezas sobre as negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,36%, a 622,55 pontos.

Ontem, o presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão nas etapas finais das negociações com o Irã. Ele disse também, no entanto, que o país poderá sofrer "outro grande golpe" caso não feche um acordo com Washington para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Nesse cenário indefinido, o petróleo mostra volatilidade. No horário acima, o Brent recuava cerca de 0,9%, devolvendo ganhos registrados durante a madrugada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os efeitos do conflito são evidentes nos indicadores de atividade. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu para 47,5 em maio, segundo levantamento preliminar, atingindo o menor nível em 31 meses e apontando maior retração da atividade no bloco. No Reino Unido, o PMI recuou para 48,5 neste mês, contrariando a previsão de que permaneceria acima da barreira de 50, que sinaliza expansão.

Diante do choque nos preços de energia provocado pela guerra, a União Europeia reduziu suas projeções para o crescimento da zona do euro e elevou as de inflação. A Comissão Europeia, braço executivo da UE, agora prevê que o PIB do bloco cresça 0,9% e que a inflação atinja 3% em 2026. Antes, projetava alta de 1,2% e inflação de 1,9%. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,04%, a de Paris avançava 0,39% e a de Frankfurt ganhava 0,52%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam altas de 0,36%, 0,08% e 0,33%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV