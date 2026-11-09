Bolsas da Europa sobem com mineração e bancos no foco; BPM salta após proposta do Crédit Agricole

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Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/11/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, sustentadas por ações de mineração e bancos, enquanto investidores avaliam novidades no setor financeiro italiano.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,56%, a 651,93 pontos.

O subíndice de mineração subia 1,8%, com os preços do ouro e do cobre se recuperando das perdas registradas na semana passada.

Já o setor bancário avançava 1,4%. Em Milão, o Banco BPM disparava 9,8% depois de o francês Crédit Agricole propor uma fusão de suas operações na Itália com o grupo italiano. Na mesma praça, o UniCredit saltava 5% após divulgar balanço acima do esperado e elevar suas projeções de lucro para este ano.

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Outro destaque positivo era o setor de viagens e lazer, que subia 0,7% em meio à queda dos preços do petróleo.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,55%, a de Paris subia 0,24% e a de Frankfurt ganhava 0,63%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,53%, 1,03% e 1,25%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com