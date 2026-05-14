Bolsas da Europa sobem com impulso de ações de tecnologia, mas cenário político inspira cautela
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Por Sergio Caldas
São Paulo, 14/05/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia e na esteira de balanços e dados econômicos positivos, embora a cúpula dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, em Pequim, e a crise política no Reino Unido inspirem certa cautela.
Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 613,80 pontos.
Apenas o subíndice de tecnologia subia 0,9%. As fabricantes de semicondutores STMicroelectronics, ASM International e Infineon registravam ganhos de 1% a 2,5%, acompanhando o desempenho positivo do setor em Nova York ontem.
Um grupo de executivos dos EUA, incluindo o CEO da Tesla, Elon Musk, e o da Nvidia, Jensen Huang, acompanha Trump na viagem à China.
Após a reunião com Xi, de quase duas horas, o presidente americano descreveu a conversa com o líder chinês como "ótima". Ele não confirmou, porém, se a espinhosa questão de Taiwan foi abordada.
Com as atenções voltadas para Pequim, o tema do conflito entre EUA e Irã, que em teoria seria abordado no encontro, ficou temporariamente em segundo plano. O petróleo, que ontem caiu entre 1% e 2%, oscila perto da estabilidade nos negócios da manhã.
O cenário político britânico também está no radar, à medida que a liderança do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, segue vulnerável a contestações.
Reportagem publicada ontem pelo The Times sugeriu que o ministro da Saúde, Wes Streeting, estaria se preparando para lançar, nesta quinta-feira, uma candidatura para substituir Starmer. O premiê tem sido pressionado a renunciar desde que o Partido Trabalhista sofreu uma expressiva derrota nas recentes eleições locais.
No âmbito econômico, porém, as últimas notícias do Reino Unido são positivas. No primeiro trimestre de 2026, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico cresceu 0,6%, um pouco mais do que o esperado, acelerando frente ao avanço de 0,2% do trimestre anterior.
Na temporada de balanços, destaque para a espanhola Telefónica, que saltava 6% em Madri depois de agradar com seus resultados de Ebitda ajustado e receita.
Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,21%, a de Paris avançava 0,59% e a de Frankfurt ganhava 1,29%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivos ganhos de 0,68%, 0,67% e 0,30%.
Contato: sergio.caldas@estadao.com