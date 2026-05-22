Bolsas da Europa sobem com impulso da tecnologia e sinais de avanço nas negociações EUA-Irã

Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/05/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia, enquanto investidores avaliam sinais de avanço nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, embora persistam divergências sobre alguns pontos.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,53%, a 623,83 pontos. Entre os setores, o de tecnologia era o principal destaque, com alta de 1,7%.

Ontem à tarde, circulou a notícia de que Estados Unidos e Irã teriam alcançado uma versão preliminar final de um acordo de paz mediado pelo Paquistão.

Horas antes, a Reuters havia informado que Teerã pretendia manter seu urânio enriquecido no país, afirmação posteriormente negada por uma autoridade iraniana.

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Já o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse ontem que houve progresso nas conversas, mas alertou que uma proposta do Irã para implementar um sistema permanente de pedágio no Estreito de Ormuz, por onde transita um quinto do petróleo mundial, pode inviabilizar um acordo com os EUA.

O ambiente de incerteza sustenta o petróleo, que voltou a subir após três dias de queda. No horário acima, o Brent avançava 2,5%, para cerca de US$ 105 por barril.

No âmbito macroeconômico, os dados mais recentes de confiança do consumidor e das empresas na Alemanha melhoraram, mas o varejo britânico decepcionou em abril, com queda nas vendas maior do que a prevista.

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Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,34%, a de Paris avançava 0,35% e a de Frankfurt ganhava 0,59%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam altas de 0,53%, 0,33% e 0,32%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com