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Bolsas da Europa sobem com esperança de acordo após Trump adiar ataque contra o Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 06:45:00 Editado em 19.05.2026, 13:03:21
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/05/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, com o petróleo voltando a recuar e favorecendo o apetite por risco, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que adiou um ataque planejado contra o Irã, reavivando esperanças de um acordo para encerrar o conflito entre os dois países.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,77%, a 614,85 pontos.

Trump afirmou ontem que há uma "chance muito boa" de os EUA fecharem um acordo para limitar o programa nuclear do Irã, após a última proposta de paz de Teerã. A declaração levou o petróleo a interromper uma recente sequência de ganhos. No horário indicado, o Brent caía 1,5%, a US$ 110,40 por barril.

O setor de defesa e aeroespacial liderava os ganhos setoriais, com alta de 2,7%, e o de tecnologia também se destacava, com avanço de 1%.

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No âmbito macroeconômico, o superávit comercial ajustado da zona do euro encolheu para 3,5 bilhões de euros em março, cerca de metade do saldo positivo do mês anterior, provavelmente refletindo o aumento do custo da energia importada em meio ao conflito no Oriente Médio.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,47%, a de Paris avançava 0,62% e a de Frankfurt ganhava 1,09%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 0,02%, 0,25% e 0,39%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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