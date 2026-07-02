Bolsas da Europa sobem com defensivas e à espera do payroll; tecnologia recua

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/07/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta quinta-feira, à medida que o bom desempenho de ações defensivas, ligadas a serviços essenciais, se sobrepõe à queda de papéis de tecnologia, enquanto investidores aguardam o relatório mensal de emprego dos EUA.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,51%, a 642,60 pontos. O setor de alimentos e bebidas tinha alta de 1,5% e o de farmacêuticas, de 1,2%%.

O subíndice de tecnologia, por outro lado, caía 2% após nova liquidação de ações de semicondutores em Nova York, em meio a dúvidas persistentes sobre o retorno dos vultosos investimentos feitos em infraestrutura de inteligência artificial (IA).

Entre ações individuais, a da Bayer saltava quase 5% em Frankfurt no horário acima, após a multinacional alemã anunciar a consolidação de suas operações de glifosato nos EUA em uma nova empresa, a Ruveon.

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No meio da manhã, o foco vai se voltar para o payroll, como é conhecido o relatório mensal de emprego dos EUA, que pode influenciar as expectativas para a trajetória de juros e, por consequência, as próximas decisões do Federal Reserve (Fed). No mês passado, o banco central americano indicou que pode elevar os juros antes do fim do ano.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,49%, a de Paris avançava 0,58% e de Frankfurt ganhava 0,58%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 1,04%, 0,98% e 0,80%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com