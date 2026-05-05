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Bolsas da Europa sobem com balanços positivos, apesar da tensão no Oriente Médio

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 07:05:00 Editado em 05.05.2026, 07:11:17
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 05/05/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, à medida que balanços corporativos favoráveis se sobrepõem a preocupações com a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,58%, a 609,05 pontos.

Na temporada de balanços, a AB InBev - maior cervejaria do mundo - saltava 7,4% em Bruxelas, e o banco italiano UniCredit exibia robusto ganho de 5% em Milão, na esteira de resultados trimestrais melhores do que o esperado.

Por outro lado, o banco britânico HSBC tombava quase 6% em Londres depois de apresentar lucro menor do que o previsto.

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A disputa entre EUA e Irã no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, segue no radar. Ontem, o presidente Donald Trump ameaçou "varrer o Irã da face da Terra", em entrevista à Fox News, se Teerã mirar navios americanos que estão protegendo embarcações comerciais em trânsito pela via marítima.

Em publicação na Truth Social, Trump também afirmou que um navio cargueiro sul-coreano havia sido alvo de disparos do Irã no estreito. "Talvez seja hora de a Coreia do Sul vir e se juntar à missão!", escreveu ele.

O petróleo, que ontem saltou em reação aos últimos desdobramentos do conflito, vem caindo desde a madrugada, em uma possível correção técnica.

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Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,68% e a de Frankfurt avançava 1,08%, enquanto a de Londres, que voltou a operar depois do feriado no Reino Unido que a manteve fechada - quando os mercados europeus sofreram fortes perdas em meio às hostilidades no Oriente Médio -, recuava 0,97%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 2,03%, 1,27% e 0,91%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

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