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ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem com balanços e queda do petróleo após trégua EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 06:55:00 Editado em 28.07.2026, 07:08:28
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/07/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta terça-feira, enquanto investidores reagem a balanços corporativos positivos e acompanham o petróleo, que segue em queda em meio à recente trégua no conflito entre Estados Unidos e Irã.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,40%, a 647,18 pontos.

Na temporada de balanços, destaque para a Unilever, que saltava 7% em Londres após o grupo de bens de consumo registrar o maior crescimento orgânico trimestral de volume em mais de 16 anos e elevar projeções para 2026.

Em Frankfurt, a montadora de carros de luxo Mercedes-Benz ganhava 4,2% depois de apresentar resultados acima das expectativas.

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Na contramão, o Barclays recuava 4,7% em Londres, após informar aumento das provisões para cobrir empréstimos inadimplentes, apesar de ter registrado lucro acima do esperado.

O petróleo recua pela terceira sessão consecutiva, o que favorece o apetite por risco na Europa, embora ainda não tenham surgido sinais concretos de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã desde a pausa nas hostilidades. No começo da manhã, o Brent caía mais de 2,5%.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,59%, a de Paris avançava 0,63% e a de Frankfurt ganhava 0,66%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,31%, 0,60% e 0,83%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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