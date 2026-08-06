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ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem com balanços e diálogo sobre reabertura de Ormuz no radar

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/08/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta quinta-feira, sustentadas por balanços corporativos, enquanto investidores acompanham as negociações para a possível reabertura do Estreito de Ormuz.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,50%, a 660,41 pontos.

Na temporada de balanços, destaque para a Deutsche Telekom, que saltava 5,8% em Frankfurt após a gigante alemã de telecomunicações elevar o guidance e ampliar de forma significativa seu programa de recompra de ações para 2026. O subíndice europeu de telecomunicações registrava alta de 2,3%.

Ainda no mercado alemão, o Commerzbank subia 0,50% após quase dobrar seu lucro trimestral. Ao divulgar os resultados, a CEO Bettina Orlopp defendeu um diálogo construtivo com o UniCredit (+0,80%), depois de o banco italiano alcançar uma participação próxima da maioria na rival alemã.

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O conflito no Oriente Médio também segue no radar. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz está próximo. O conflito, porém, já dura cinco meses e tem sido marcado por sucessivos avanços e recuos, restringindo a oferta global de petróleo e sacudindo os mercados de energia.

Na agenda macroeconômica, as vendas no varejo da zona do euro frustraram as expectativas ao recuar 0,3% em junho na comparação mensal. Na Alemanha, por outro lado, as encomendas à indústria avançaram 3,1% no mesmo período, bem acima do previsto.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,27%, a de Paris avançava 0,64% e a de Frankfurt ganhava 0,19%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,91%, 1,16% e 0,81%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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