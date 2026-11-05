Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem com balanços corporativos à espera da decisão do BoE

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/11/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta quinta-feira, impulsionadas por balanços corporativos melhores do que o esperado, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,56%, a 661,08 pontos.

Na temporada de balanços, a ArcelorMittal saltava 5,5% em Londres após a maior siderúrgica da Europa divulgar Ebitda acima do previsto, impulsionando o subíndice de mineração (+2%), também favorecido pela alta do ouro após a ampla vitória dos democratas na eleição de meio de mandato nos EUA.

Outro destaque positivo era a Air France-KLM, que disparava 12,6% em Paris após a companhia aérea franco-holandesa ampliar lucro e receita no último trimestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, o Commerzbank recuava 2% em Frankfurt, após o segundo maior banco alemão alertar para a disputa por depósitos no mercado europeu em seu informe trimestral.

Já o setor de tecnologia (-0,13%) era pressionado por incertezas em torno da tese de investimento em inteligência artificial (IA) sob um Congresso controlado por democratas.

No meio da manhã, a atenção se volta para o anúncio de juros do BoE, que, segundo analistas, deve elevar sua taxa básica em 25 pontos-base, para 4%, em meio à aceleração da inflação no Reino Unido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,84%, a de Paris avançava 0,94% e a de Frankfurt ganhava 0,61%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,25%, 1,33% e 1,31%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV