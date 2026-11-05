Bolsas da Europa sobem com balanços corporativos à espera da decisão do BoE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/11/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta quinta-feira, impulsionadas por balanços corporativos melhores do que o esperado, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE).

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,56%, a 661,08 pontos.

Na temporada de balanços, a ArcelorMittal saltava 5,5% em Londres após a maior siderúrgica da Europa divulgar Ebitda acima do previsto, impulsionando o subíndice de mineração (+2%), também favorecido pela alta do ouro após a ampla vitória dos democratas na eleição de meio de mandato nos EUA.

Outro destaque positivo era a Air France-KLM, que disparava 12,6% em Paris após a companhia aérea franco-holandesa ampliar lucro e receita no último trimestre.

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Por outro lado, o Commerzbank recuava 2% em Frankfurt, após o segundo maior banco alemão alertar para a disputa por depósitos no mercado europeu em seu informe trimestral.

Já o setor de tecnologia (-0,13%) era pressionado por incertezas em torno da tese de investimento em inteligência artificial (IA) sob um Congresso controlado por democratas.

No meio da manhã, a atenção se volta para o anúncio de juros do BoE, que, segundo analistas, deve elevar sua taxa básica em 25 pontos-base, para 4%, em meio à aceleração da inflação no Reino Unido.

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Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,84%, a de Paris avançava 0,94% e a de Frankfurt ganhava 0,61%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,25%, 1,33% e 1,31%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com