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ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem com balanços, apesar de tensão na França

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/10/2026 - As bolsas europeias sobem levemente na manhã desta quarta-feira, à medida que balanços corporativos positivos se sobrepõem às preocupações com os recentes distúrbios na França.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 393,50 pontos.

Em Paris, a EssilorLuxottica saltava 14% após divulgar vendas acima do esperado, com o impulso de óculos inteligentes desenvolvidos em parceria com a Meta. Em Madri, a Iberdrola subia 1,2% depois de a elétrica espanhola mostrar alta de 10% no lucro e de 6% na receita de janeiro a setembro.

Por outro lado, o Carrefour tombava 14% após o varejista francês reduzir projeções para 2026, citando o impacto de protestos violentos na França em muitas de suas lojas.

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Com o apetite por risco prevalecendo, a alta do petróleo ficou em segundo plano. No começo da manhã, o Brent subia 1,3%.

Na agenda econômica, o CPI anual do Reino Unido acelerou para 3,5% em setembro, acima do esperado, alimentando expectativas de que o Banco da Inglaterra (BoE) possa elevar juros na reunião de novembro.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,07%, a de Paris avançava 0,56% e a de Frankfurt ganhava 0,58%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,47%, 0,28% e 0,23%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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