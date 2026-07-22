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ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem com apoio de petrolíferas e mineradoras, apesar de fraqueza em tecnologia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 06:49:00 Editado em 22.07.2026, 06:58:37
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/07/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, à medida que o bom desempenho de ações dos setores de mineração e de petróleo e gás se sobrepõe à queda de papéis de tecnologia.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ganho de 0,59%, a 646,99 pontos.

O subíndice de petróleo e gás avançava 1,7%, acompanhando o petróleo, que avança pela quarta sessão consecutiva em meio às incertezas do conflito entre Estados Unidos e Irã. No começo da manhã, o Brent saltava mais de 4%, a US$ 95 o barril.

Outro destaque positivo era o setor de mineração, que avançava 1,4% diante da força dos preços do ouro.

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Por outro lado, o subíndice europeu de tecnologia caía 1,2%, à espera de balanços das gigantes americanas Alphabet, IBM e Tesla.

Na temporada de balanços da Europa, o banco espanhol Santander subia 2% em Madri, após divulgar lucro trimestral praticamente em linha com o esperado.

No âmbito macroeconômico, a inflação anual ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 2,6% em junho, abaixo do esperado. O CPI britânico, porém, segue bem acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra (BoE).

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Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,95%, a de Paris avançava 0,65% e a de Frankfurt ganhava 0,44%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam altas de 0,74%, 0,76% e 1,37%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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