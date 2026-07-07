Bolsas da Europa sobem com apoio de petrolíferas, apesar da fraqueza de tecnologia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/07/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta terça-feira, à medida que o avanço de ações de petrolíferas compensa a fraqueza do setor de tecnologia.

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Grandes petrolíferas sobem após o petróleo voltar a ganhar força com relatos de ataques iranianos a embarcações perto do Estreito de Ormuz, que evidenciam riscos persistentes à segurança, apesar dos esforços diplomáticos entre Estados Unidos e Irã.

Por volta das 6h40 (de Brasília), a Shell avançava 2,6% em Londres, também após estimar resultados fortes em sua divisão de gás no segundo trimestre, enquanto a BP subia 1,2%. Já a TotalEnergies registrava alta de 1,1% em Paris, e a Repsol ganhava 0,3% em Madri.

Por outro lado, o subíndice europeu de tecnologia recuava 2,4%, após a Samsung Electronics sofrer um tombo de quase 7% em Seul, apesar de a gigante de semicondutores sul-coreana projetar um salto de 19 vezes no lucro operacional trimestral, e em meio a uma queda de cerca de 1% do futuro do Nasdaq.

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No campo macroeconômico, a produção industrial da Alemanha cresceu 0,9% em maio ante abril, acima do esperado.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,40% e a de Paris avançava 0,33%, enquanto a de Frankfurt caía 0,49%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 0,29%, 0,25% e 0,30%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com