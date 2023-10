Bolsas da Europa sobem, com alta de ações de energia compensando balanços frustrantes

As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, 27, à medida que um forte desempenho de ações de energia se sobrepõe à frustração com balanços da região.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha estável, em 433,20 pontos. Apenas o subíndice de petrolíferas, no entanto, avançava 1,8%, uma vez que os preços do petróleo subiam mais de 2% com temores de que a crise no Oriente Médio se alastre após os EUA bombardearem bases na Síria supostamente ligadas a grupos iranianos.

Já os últimos balanços trimestrais europeus decepcionaram. Em Londres, a ação do NatWest tombava quase 11%, no horário acima, após o banco britânico lucrar menos do que o esperado e reduzir sua projeção anual para a margem líquida de juros. O papel da Air France-KLM, por sua vez, caía 1% em Paris, após a companhia aérea franco-holandesa frustrar tanto em lucro quanto em receita.

Nos EUA, por outro lado, os resultados das "big techs" Amazon e Intel agradaram no fim da tarde de quinta-feira, ajudando a impulsionar os índices futuros das bolsas de Nova York, que acumularam perdas nos dois últimos pregões.

Ainda nesta manhã, investidores na Europa vão acompanhar uma série de dados econômicos dos EUA, incluindo a leitura mensal da inflação PCE, após sinais de desaceleração dos preços ajudarem a derrubar os rendimentos dos Treasuries ontem.

Na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) decide sobre juros. Nesta quinta, o Banco Central Europeu (BCE) deixou seus juros inalterados, pausando o ciclo de aperto monetário iniciado em julho do ano passado.

Às 7h14 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,29% e a de Frankfurt avançava 0,61%, mas a de Paris destoava e caía 0,39%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,43%, 0,60% e 0,99%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.