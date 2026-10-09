Bolsas da Europa sobem com alívio no petróleo, mas telecom recua com notícia sobre SpaceX

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/10/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta sexta-feira, ensaiando recuperação das perdas de ontem, em meio ao alívio nos preços do petróleo, que recuam com expectativas de uma possível pausa na guerra no Oriente Médio. Em contraste, ações do setor de telecomunicações operam em baixa, reagindo a relatos de que a SpaceX fechou um acordo para comprar licenças de espectro celular.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,01%, a 631,83 pontos, depois de encerrar o último pregão no menor nível em quase quatro meses.

O petróleo voltou a cair, depois de ter saltado cerca de 4% na sessão anterior, após o presidente Donald Trump afirmar que os EUA não atacarão o Irã antes das eleições de meio de mandato de novembro. Em uma postagem feita ontem, Trump também citou "discussões produtivas" com Teerã. No começo da manhã, o Brent recuava 1%, para pouco mais de US$ 103 por barril.

Investidores agora aguardam a nova temporada de balanços trimestrais para avaliar como as empresas vêm se saindo em um ambiente de pressões inflacionárias, com a recente disparada do petróleo, e de juros mais altos, além de incertezas políticas.

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Embora a maioria dos setores europeus operasse em alta, o de telecomunicações destoava e caía 2,6%, após relatos de que a SpaceX acertou a compra de licenças de espectro celular da gestora Grain Management por cerca de US$ 8 bilhões.

Entre grandes do setor, Telefónica recuava 3,4% em Madri, Deutsche Telekom tombava 6,6% em Frankfurt, Vodafone perdia 3,9% em Londres e Orange cedia 2,7% em Paris.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,88%, a de Paris avançava 0,82% e a de Frankfurt ganhava 1,20%. Milão e Madri tinham altas de 0,98% e 1,07%, respectivamente. Na contramão, Lisboa caía 0,18%.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com