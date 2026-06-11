Bolsas da Europa sobem com alívio geopolítico e antes de decisão de juros do BCE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/06/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta quinta-feira, com algum alívio geopolítico após os Estados Unidos afirmarem ter "concluído" os ataques mais recentes contra o Irã, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,61%, a 621,91 pontos.

O Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou ter "completado" a última rodada de ataques aéreos ao Irã. Teerã, porém, reagiu com bombardeios contra países aliados de Washington no Oriente Médio. No começo da manhã, o petróleo Brent recuava cerca de 0,50%.

No meio da manhã, o foco deve se voltar para a decisão de política monetária do BCE. Segundo analistas, a instituição tende a elevar suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, em uma ação "preventiva" após o choque nos preços de energia provocado pela guerra.

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A principal preocupação, no entanto, é com a sinalização do BCE sobre os próximos passos e a trajetória futura dos juros na zona do euro, diante dos efeitos da disparada do petróleo sobre a atividade e a inflação.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,74%, a de Paris avançava 0,71% e a de Frankfurt ganhava 0,14%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 1,16%, 1% e 1,48%, respectivamente.

No noticiário corporativo, a Hugo Boss disparava 8,4% em Frankfurt, após o britânico Frasers Group lançar uma oferta de 1,98 bilhão de euros para assumir o controle da empresa de moda alemã.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com