Bolsas da Europa sobem com alívio do petróleo e dos juros dos Treasuries antes do payroll

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/10/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta sexta-feira, ensaiando recuperação das fortes perdas de ontem, em meio a um alívio nos preços do petróleo e nos rendimentos dos Treasuries, enquanto investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,71%, a 631,13 pontos. O setor de tecnologia era destaque, com alta de 2,1%.

No começo da manhã, o Brent caía 2,7% e o WTI recuava 3,7%, após relatos de que países da União Europeia discutiram uma proposta francesa para liberar estoques adicionais de diesel, sob pressão dos EUA para ampliar a oferta e tentar conter a alta dos combustíveis. Segundo fonte ouvida pela Reuters, em teleconferência hoje governos da UE analisaram a liberação de 50 milhões de barris de diesel por países europeus e de 50 milhões de barris de petróleo por membros da Agência Internacional de Energia (AIE).

A queda do petróleo ajudou a aliviar os rendimentos dos Treasuries. Há pouco, o juro da T-note de 10 anos caía a 5,229%, revertendo ganhos de mais cedo, após atingir ontem máxima em 24 anos.

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As tensões no Oriente Médio, porém, tendem a limitar os ganhos na Europa. Os EUA estão reforçando sua presença na região, e o presidente Donald Trump voltou a ameaçar o Irã com mais ataques.

Nas próximas horas, a atenção se volta ao relatório de emprego dos EUA (payroll), peça-chave para a trajetória dos juros básicos americanos. Segundo o FedWatch, do CME Group, a expectativa majoritária é de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em outubro. Para dezembro, porém, o mercado ainda aposta em nova alta, após o aumento anunciado em meados do mês passado.

Na agenda europeia, a inflação anual ao consumidor da zona do euro acelerou para 3,8% em setembro, acima do esperado e se distanciando ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), segundo prévia da Eurostat.

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Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,22%, a de Paris avançava 0,56% e a de Frankfurt ganhava 0,85%. Milão e Madri tinham altas de 0,51% e 0,60%, respectivamente. Na contramão, Lisboa caía 0,12%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com