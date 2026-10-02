Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem com alívio do petróleo e dos juros dos Treasuries antes do payroll

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/10/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta sexta-feira, ensaiando recuperação das fortes perdas de ontem, em meio a um alívio nos preços do petróleo e nos rendimentos dos Treasuries, enquanto investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,71%, a 631,13 pontos. O setor de tecnologia era destaque, com alta de 2,1%.

No começo da manhã, o Brent caía 2,7% e o WTI recuava 3,7%, após relatos de que países da União Europeia discutiram uma proposta francesa para liberar estoques adicionais de diesel, sob pressão dos EUA para ampliar a oferta e tentar conter a alta dos combustíveis. Segundo fonte ouvida pela Reuters, em teleconferência hoje governos da UE analisaram a liberação de 50 milhões de barris de diesel por países europeus e de 50 milhões de barris de petróleo por membros da Agência Internacional de Energia (AIE).

A queda do petróleo ajudou a aliviar os rendimentos dos Treasuries. Há pouco, o juro da T-note de 10 anos caía a 5,229%, revertendo ganhos de mais cedo, após atingir ontem máxima em 24 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As tensões no Oriente Médio, porém, tendem a limitar os ganhos na Europa. Os EUA estão reforçando sua presença na região, e o presidente Donald Trump voltou a ameaçar o Irã com mais ataques.

Nas próximas horas, a atenção se volta ao relatório de emprego dos EUA (payroll), peça-chave para a trajetória dos juros básicos americanos. Segundo o FedWatch, do CME Group, a expectativa majoritária é de manutenção dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em outubro. Para dezembro, porém, o mercado ainda aposta em nova alta, após o aumento anunciado em meados do mês passado.

Na agenda europeia, a inflação anual ao consumidor da zona do euro acelerou para 3,8% em setembro, acima do esperado e se distanciando ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), segundo prévia da Eurostat.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,22%, a de Paris avançava 0,56% e a de Frankfurt ganhava 0,85%. Milão e Madri tinham altas de 0,51% e 0,60%, respectivamente. Na contramão, Lisboa caía 0,12%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV