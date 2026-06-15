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Bolsas da Europa sobem com acordo provisório EUA-Irã; Stoxx 600 renova recorde

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 06:51:00 Editado em 15.06.2026, 06:59:30
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/06/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta segunda-feira, com o índice Stoxx 600 renovando recorde, após Estados Unidos e Irã anunciarem um acordo de paz provisório que prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, derrubando os preços do petróleo e aliviando temores inflacionários.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,65%, a 637,32 pontos, ultrapassando o recorde anterior, atingido em 27 de fevereiro. Com isso, o índice reverteu as perdas relacionadas ao conflito no Oriente Médio, que teve início no dia seguinte.

Entre os setores, o subíndice de viagens e lazer se destacava, com alta de 2,5%.

EUA e Irã chegaram ontem a um acordo preliminar, segundo o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, um dos mediadores. A trégua abre caminho para novas negociações que podem, em última instância, encerrar definitivamente a guerra que já dura três meses e meio, matou milhares de pessoas e abalou a economia global.

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O Irã também confirmou o entendimento, mas indicou que a implementação só começará após a assinatura formal, que, de acordo com o Paquistão, deve ocorrer na sexta-feira, na Suíça. No mesmo dia, está prevista a reabertura do Estreito de Ormuz - rota por onde, em condições normais, transita cerca de 20% do petróleo mundial. Negociações mais amplas, incluindo temas como o programa nuclear iraniano, devem prosseguir pelos próximos 60 dias.

No começo da manhã, o petróleo Brent - referência internacional - tombava quase 5%, para cerca de US$ 83 por barril.

A queda do petróleo reduz preocupações inflacionárias em uma semana marcada por decisões de juros nos EUA, no Reino Unido e no Japão. Na semana passada, o choque nos preços de energia provocado pela guerra levou o Banco Central Europeu (BCE) a elevar seus juros em 25 pontos-base, no primeiro aumento das taxas desde 2023.

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No âmbito macroeconômico, a produção industrial da zona do euro cresceu 0,1% em abril ante março, em linha com o consenso de analistas, segundo dados da Eurostat.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,08%, a de Paris avançava 0,97% e a de Frankfurt ganhava 1,12%. As de Milão e Madri tinham altas de 0,61% e 1,19%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa caía 0,47%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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