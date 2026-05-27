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Bolsas da Europa sobem com ações dos setores automotivo e químico, de olho em EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 06:52:00 Editado em 27.05.2026, 06:59:36
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/05/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por ações dos setores automotivo e químico, enquanto investidores acompanham os desdobramentos das tensões entre Estados Unidos e Irã.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 630,44 pontos. Entre os setores, destacavam-se o de montadoras e autopeças (+2,9%) e o da indústria química (+1,7%).

A Volvo avançava 2% em Estocolmo, um dia após a montadora sueca informar que recebeu aprovação do governo dos EUA para continuar vendendo seus carros no mercado americano. O setor também era apoiado por dados animadores de vendas na Europa.

Já a fabricante holandesa de tintas AkzoNobel disparava mais de 17%, após rejeitar uma proposta de aquisição de 12,49 bilhões de euros feita pelas concorrentes Nippon Paint Holdings e Sherwin-Williams, mantendo seus planos de combinar seus negócios com a Axalta Coating Systems.

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Apesar do viés positivo, o apetite por risco na Europa segue limitado pela indefinição do conflito no Oriente Médio. A avaliação do mercado, porém, é que EUA e Irã continuam negociando para encerrar a guerra, embora tenham trocado ataques nesta semana, o que contribui para derrubar as cotações do petróleo. No horário acima, o Brent recuava 3%, a cerca de US$ 94 o barril.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, a de Paris avançava 0,86% e a de Frankfurt ganhava 0,72%. As de Milão e Madri tinham altas de 0,31% e 0,57%, respectivamente. Na contramão, a de Lisboa caía 0,25%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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