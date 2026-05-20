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Bolsas da Europa sobem com ações de tecnologia, mas EUA-Irã e juros elevados limitam ganhos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 07:01:00 Editado em 20.05.2026, 07:13:59
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/05/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, sustentadas por ações de tecnologia, mas os ganhos são limitados pelas persistentes tensões entre Estados Unidos e Irã, que intensificam preocupações inflacionárias e mantêm os rendimentos de títulos elevados.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 612,89 pontos. Entre os setores, apenas o de tecnologia subia 1,3%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que estava "a uma hora" de decidir atacar o Irã, antes de ser convencido a adiar a ofensiva por alguns dias. Ele acrescentou que, se Washington não conseguir fechar um acordo de paz com Teerã, um novo ataque poderá ocorrer até o início da próxima semana.

Apesar do tom ameaçador de Trump, o petróleo recuava pelo segundo dia consecutivo, mas o Brent se mantinha acima de US$ 109 por barril, ainda elevado.

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A tendência de alta dos rendimentos de títulos globais, em especial dos Treasuries, também segue no radar. A disparada do petróleo desde o início da guerra no Oriente Médio tem alimentado pressões inflacionárias e reforçado a expectativa de que os bancos centrais mantenham os juros elevados por mais tempo.

Nesta manhã, o juro do T-bond de 30 anos recuava a 5,167%, após ter atingido 5,201% mais cedo, o maior patamar desde julho de 2007.

A Eurostat confirmou hoje que a inflação anual ao consumidor da zona do euro acelerou para 3% em abril, de 2,6% em março. No Reino Unido, por outro lado, a taxa caiu de 3,3% para 2,8% no mesmo período, vindo abaixo do esperado.

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Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,48% e a de Frankfurt avançava 0,37%, enquanto a de Londres oscilava em torno da estabilidade. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 0,43%, 0,42% e 0,58%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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