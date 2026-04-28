Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa sobem após balanços, mas impasse entre EUA e Irã limita ganhos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 06:50:00 Editado em 28.04.2026, 07:00:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/04/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos, mas os ganhos são limitados pelo impasse diplomático nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,17%, a 609,90 pontos.

Em Londres, a BP avançava mais de 3% após a petrolífera britânica mais do que dobrar o lucro no primeiro trimestre, em meio ao impacto da guerra no Oriente Médio nos preços de energia. Por outro lado, o Barclays caía 0,40% no mercado inglês após divulgar lucro aquém do esperado e provisões elevadas, em parte relacionadas a um caso de fraude. Após o fechamento dos mercados, está previsto o balanço da Airbus.

As conversas entre EUA e Irã, por sua vez, seguem aparentemente estagnadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe de segurança nacional discutiram ontem uma proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial -, mas não estão necessariamente "considerando" a oferta, segundo a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Para reabrir o estreito, Teerã exige que os EUA cancelem o atual bloqueio a portos iranianos e adiem conversas sobre o programa nuclear iraniano, segundo relatos da Axios e da Associated Press.

O quadro de indefinição mantém os preços do petróleo em alta pelo segundo dia consecutivo. Há pouco, o Brent avançava quase 3%, para mais de US$ 104 por barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,47%, a de Paris avançava 0,22% e a de Frankfurt ganhava 0,14%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 1,14%, 0,89% e 1,26%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV