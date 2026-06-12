Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa saltam com queda do petróleo diante de possível acordo EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.06.2026, 06:42:00 Editado em 12.06.2026, 06:48:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/06/2026 - As bolsas europeias operam em forte alta na manhã desta sexta-feira, à medida que esperanças renovadas de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio derrubam o petróleo e impulsionam o apetite por risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,80%, a 632,71 pontos. Entre os setores, o subíndice de viagens e lazer saltava 5,2% e o bancário subia 4%.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou um novo ataque planejado contra o Irã após líderes do país persa supostamente terem aprovado um acordo preliminar para suspender as hostilidades.

No fim da madrugada, circularam relatos de que o acerto prevê que Washington se comprometa a suspender as sanções ao petróleo iraniano e que Teerã garanta a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde, em condições normais, transita cerca de 20% do petróleo mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em reação a esses detalhes, o petróleo Brent - referência internacional - caía mais de 4% no início da manhã, para cerca de US$ 86,5 por barril.

A pressão inflacionária causada pela disparada do petróleo durante a guerra levou o Banco Central Europeu (BCE) a elevar ontem os juros da zona do euro pela primeira vez desde setembro de 2023.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,28%, a de Paris avançava 2,35% e a de Frankfurt ganhava 1,96%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 2,23%, 2,58% e 0,50%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV