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Bolsas da Europa recuam majoritariamente com sinal do Fed, mas acordo EUA-Irã limita perdas

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 06:54:00 Editado em 18.06.2026, 07:08:20
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/06/2026 - As bolsas europeias recuam majoritariamente na manhã desta quinta-feira, um dia após o Federal Reserve (Fed) sinalizar que pode elevar os juros nos EUA antes do fim do ano. A queda do petróleo após a assinatura de um acordo de paz provisório entre Estados Unidos e Irã, porém, ajuda a limitar as perdas.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,48%, a 636,23 pontos.

Ontem, o Fed deixou os juros inalterados, como esperado, mas nove de seus dirigentes projetaram uma elevação das taxas ainda neste ano, levando os mercados em Nova York a fechar com perdas de 1% ou mais.

Por outro lado, o Brent caía cerca de 2% depois que líderes dos EUA e do Irã assinaram um acordo preliminar para encerrar as hostilidades e reabrir o Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de 20% do petróleo e do gás mundiais.

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O acordo abre um prazo de 60 dias de negociações para que Teerã e Washington alcancem um entendimento final sobre o futuro do programa nuclear iraniano. Até lá, o texto prevê que o Irã dilua seu estoque de urânio altamente enriquecido.

Hoje, é a vez de o Banco da Inglaterra (BoE) decidir juros. Segundo analistas, o BoE deve manter a taxa básica em 3,75%, mas também sinalizar que está disposto a elevá-la se o conflito no Oriente Médio não for resolvido em breve.

Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) elevou seus juros em 25 pontos-base, de forma "preventiva", diante da aceleração da inflação na zona do euro em meio à disparada do petróleo.

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Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,85%, enquanto a de Paris subia 0,09% e a de Frankfurt avançava 0,17%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,11%, 0,25% e 1,50%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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