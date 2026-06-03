Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa recuam com tensões no Oriente Médio e tarifas de volta ao radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 07:08:00 Editado em 03.06.2026, 07:19:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/06/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quarta-feira, em meio a tensões renovadas no Oriente Médio e após os Estados Unidos proporem tarifas adicionais a dezenas de parceiros comerciais, incluindo a União Europeia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,42%, a 622,70 pontos.

Os EUA e o Irã voltaram a trocar ataques ontem, enquanto os esforços diplomáticos para encerrar a guerra no Oriente Médio permanecem estagnados, levando o petróleo a subir pelo terceiro dia consecutivo. No horário acima, o Brent avançava cerca de 2,5%.

A questão comercial também voltou ao radar. O Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) propôs a criação de tarifas adicionais de até 12,5% para 60 parceiros, incluindo UE e Brasil, por supostamente falharem em proibir a importação de bens produzidos com "trabalho forçado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No âmbito macroeconômico, os índices de gerentes de compras (PMIs) da zona do euro e do Reino Unido referentes a maio foram revisados para cima hoje, mas continuaram abaixo da marca de 50, que indica contração econômica.

Os dados vêm em meio a expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) talvez anuncie um aumento de juros na reunião de política monetária da próxima semana, diante do choque nos preços de energia provocado pela guerra dos EUA e de Israel contra o Irã.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,31%, a de Paris recuava 0,39%, a de Frankfurt amargava queda de 1,11% e a de Milão cedia 0,33%. As de Madri e Lisboa, por outro lado, subiam 0,40% e 0,59%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre ações individuais, a AkzoNobel tombava mais de 19% em Amsterdã após a Sherwin-Williams e a Nippon Paint Holdings desistirem de comprar a fabricante de tintas holandesa, enquanto a espanhola Inditex, controladora da Zara, saltava 4,2% em Madri após agradar com seu último balanço.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV