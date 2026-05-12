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ECONOMIA

Bolsas da Europa recuam com tensões EUA-Irã e pressão para renúncia de Starmer

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 06:56:00 Editado em 12.05.2026, 07:06:46
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/05/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, diante das persistentes tensões entre EUA e Irã, que seguem impulsionando os preços do petróleo, e das crescentes pressões para que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renuncie ao cargo.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,71%, a 608,43 pontos.

Os últimos desdobramentos do conflito no Oriente Médio sugerem que EUA e Irã estão mais distantes de chegar a uma solução diplomática para a guerra iniciada há cerca de dois meses e meio.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou de "lixo" a contraproposta do Irã ao plano de paz da Casa Branca, um dia depois de classificá-la como "inaceitável". Ele disse ainda que o atual cessar-fogo de Washington com Teerã está em "estado crítico".

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Nesse quadro indefinido, o petróleo avança pela terceira sessão consecutiva. No horário citado, o Brent saltava quase 3%, para mais de US$ 107 por barril.

A crise política no Reino Unido também prejudica o apetite por risco na Europa. Starmer reafirmou hoje, após reunião com o gabinete, que não pretende deixar o cargo de primeiro-ministro, embora esteja sendo pressionado a renunciar desde que seu Partido Trabalhista sofreu uma expressiva derrota nas eleições locais da semana passada.

Na Alemanha, o Destatis confirmou que a inflação anual ao consumidor acelerou para 2,9% em abril, em meio ao choque nos preços de energia com a guerra no Oriente Médio. Por outro lado, o índice ZEW de expectativas econômicas teve alta inesperada em maio, para -10,2.

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Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,65%, a de Paris recuava 0,68% e a de Frankfurt cedia 1%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,93%, 1,04% e 0,28%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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