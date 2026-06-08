Bolsas da Europa recuam com tensão no Oriente Médio; Monte dei Paschi salta com oferta

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/06/2026 - As bolsas europeias recuam na manhã desta segunda-feira, após uma nova escalada das tensões no Oriente Médio voltar a impulsionar o petróleo e reforçar temores inflacionários. Em Milão, o banco italiano Monte dei Paschi di Siena saltava após uma oferta de aquisição do concorrente Intesa Sanpaolo.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,51%, a 619,50 pontos. O subíndice de viagem e lazer - que inclui grandes empresas aéreas - recuava 0,7%.

Israel e Irã voltaram a trocar ataques após dois meses de trégua, prejudicando as chances de um acordo de paz mais amplo entre Estados Unidos e Teerã. O petróleo Brent - referência internacional - avançava 4% no começo da manhã.

No setor bancário, o Monte dei Paschi subia 11,3% após ser alvo de uma oferta de compra de quase 31 bilhões de euros do Intesa Sanpaolo (-4%). A proposta veio apenas um dia após o Banco BPM (+0,3%)propor ao Monte dei Paschi uma "fusão entre iguais".

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Mais adiante, na quinta-feira (11), o Banco Central Europeu (BCE) anuncia decisão de política monetária. Diante do choque nos preços de energia desencadeado pela guerra no Oriente Médio, a expectativa é que o BCE eleve suas principais taxas de juros de forma "preventiva", após a inflação anual da zona do euro acelerar para 3,2% em maio, afastando-se ainda mais da meta oficial de 2%.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,05%, a de Paris recuava 0,50% e a de Frankfurt cedia 0,55%. As de Madri e Lisboa, por sua vez, tinham baixas de 0,37% e 0,05%, respectivamente. Exceção, a de Milão subia 0,20%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com