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Bolsas da Europa recuam com tensão no Oriente Médio, mas Richemont e ASML saltam após balanços

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 15.07.2026, 06:56:00 Editado em 15.07.2026, 07:09:17
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/07/2026 - As bolsas europeias recuam na manhã desta quarta-feira, à medida que a cautela provocada pela escalada das tensões no Oriente Médio se sobrepõe a balanços positivos da ASML, fabricante holandesa de equipamentos para semicondutores, e da Richemont, grupo suíço de luxo que controla a Cartier.

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O petróleo avança pelo terceiro dia seguido, após mais uma rodada de ataques entre EUA e Irã. Segundo Teerã, o Estreito de Ormuz, rota por onde cerca de um quinto do petróleo mundial é transportado, permanecerá fechado enquanto Washington mantiver "atos de agressão" contra alvos iranianos. No começo da manhã, o Brent subia 0,8%, para cerca de US$ 85,50 o barril.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,18%, a de Paris recuava 0,17% e a de Frankfurt cedia 0,78%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,37%, 0,54% e 0,45%, respectivamente.

O índice pan-europeu Stoxx 600, no entanto, se mantinha perto da estabilidade por volta das 6h40 (de Brasília), sustentado pelos setores de tecnologia (+1,2%) e de luxo (+2,4%), que reagiram aos resultados da ASML e da Richemont.

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Em Amsterdã, a ASML subia 4% após elevar seu guidance em balanço trimestral que superou as expectativas de lucro e receita. Já em Zurique, a Richemont saltava 5,6% após superar as projeções de vendas com o forte desempenho do segmento de joalheria.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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