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Bolsas da Europa recuam com tensão EUA-Irã; setor de viagens lidera perdas

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 06:44:00 Editado em 14.07.2026, 06:54:24
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/07/2026 - As bolsas europeias recuam na manhã desta terça-feira, com predomínio da aversão ao risco em meio à escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã.

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Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,62%, a 637,01 pontos.

O petróleo Brent saltava quase 4% no começo da manhã - depois de já ter disparado 9,6% na véspera - após os EUA lançarem ataques contra alvos do Irã pela terceira noite seguida, e o presidente Donald Trump retomar o bloqueio naval aos portos iranianos, além de anunciar uma taxa de 20% sobre a carga que transitar pelo Estreito de Ormuz.

O setor de viagens e lazer liderava as perdas no horário acima, com queda de 2,4%. No setor aéreo, sensível aos preços de energia, Air France-KLM cedia 2% em Paris e Lufthansa perdia 2,2% em Frankfurt.

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Por outro lado, a BP subia 2,2% em Londres após a petrolífera britânica prever resultados ligeiramente melhores no segundo trimestre do que no primeiro, quando registrou um desempenho excepcional. O segmento de petróleo e gás como um todo avançava 1%.

Investidores na Europa também aguardam dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA e um depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, diante de crescentes expectativas de elevação dos juros americanos com a deterioração do cenário geopolítico.

Balanços de grandes bancos dos EUA, a serem divulgados nas próximas horas, também estão no radar.

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Às 6h42 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,52%, a de Paris recuava 0,82% e a de Frankfurt cedia 0,61%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam baixas de 0,58%, 0,86% e 0,82%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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