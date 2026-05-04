Bolsas da Europa recuam, com setor automotivo pressionado por ameaça tarifária de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/05/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta segunda-feira, com ações do setor automotivo sob pressão após ameaça tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto investidores monitoram desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

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Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,21%, a 610,28 pontos, após registrar um modesto avanço na semana passada. O mercado de Londres está fechado hoje devido a um feriado bancário no Reino Unido.

Na sexta-feira (01), Trump disse que elevará as tarifas sobre carros e caminhões da União Europeia para 25% nesta semana, ante a alíquota atual de 15%, com o argumento de que o bloco descumpriu o acordo comercial com os EUA.

No horário acima, o subíndice europeu de montadoras e autopeças tinha queda de 0,93%. Em Frankfurt, BMW e Mercedes-Benz caíam quase 2%.

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Na esfera geopolítica, Trump afirmou ontem que os EUA ajudarão navios a deixar o Estreito de Ormuz em segurança a partir desta segunda-feira. O Irã rejeitou o plano e alertou para que as forças americanas não entrem na via marítima, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial. Há pouco, o Brent subia 1,5%, para perto de US$ 110 por barril.

No âmbito macroeconômico, a manufatura europeia mostra resiliência, apesar das incertezas da guerra. O PMI industrial da zona do euro subiu para 52,2 em abril, segundo levantamento final, atingindo o maior nível em 47 meses.

Às 6h33 (de Brasília), a Bolsa de Paris caía 0,52%, enquanto a de Frankfurt subia 0,28%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham baixas de 0,22%, 0,96% e 0,90%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com