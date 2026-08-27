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Bolsas da Europa recuam com químicos e autos, apesar do impulso de tecnologia após Nvidia

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/08/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que perdas nos setores químico, automotivo e de bens pessoais e domésticos se sobrepõem aos ganhos do setor de tecnologia, após o balanço melhor do que o esperado da Nvidia.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,34%, para 654,24 pontos. O setor de indústria química caía 1,1%, enquanto o automotivo perdia 0,3% e o de bens pessoais e domésticos cedia 0,80%.

Entre ações individuais, a destilaria francesa Pernod Ricard, dona de marcas como Absolut, Jameson e Martell, tombava quase 7% em Paris após divulgar um desempenho anual fraco de vendas, prejudicado pelos resultados nos EUA e na China.

Por outro lado, o subíndice europeu de tecnologia avançava 1,6% depois que a Nvidia, fabricante americana de chips amplamente vista como um termômetro da onda de gastos com inteligência artificial, registrou vendas recordes no trimestre encerrado em julho e divulgou projeções acima do esperado.

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A agenda de hoje inclui a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), realizada em julho, quando os juros da zona do euro foram mantidos inalterados. Ontem, a dirigente do BCE Isabel Schnabel defendeu uma nova alta das taxas do bloco, após o aumento de junho, citando as incertezas em torno da guerra no Oriente Médio e seus efeitos sobre os preços do petróleo.

No início da manhã, o Brent passou a oscilar perto da estabilidade, ameaçando interromper a sequência de quedas da semana.

Às 6h44 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,62% e a de Paris recuava 0,94%, enquanto a de Frankfurt subia 0,22%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,49%, 0,40% e 0,21%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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