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ECONOMIA

Bolsas da Europa recuam com protestos na França e temporada de balanços no radar

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/10/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, em meio a preocupações com a onda de protestos na França e à espera de novos balanços ao longo da semana. Quatro das seis principais praças da região recuam mais de 1%.

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,76%, a 639,86 pontos.

O sentimento de cautela prevalece na Europa desde o início do pregão, com os mercados reagindo às manifestações na França, deflagradas pela alta do custo de vida e pela deterioração dos serviços públicos. Os protestos aumentam a pressão sobre a segunda maior economia da zona do euro, já marcada por crescimento fraco e endividamento em alta.

No horário acima, o setor bancário era destaque negativo, com queda de 1,7%.

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A temporada de balanços de grandes empresas europeias e dos EUA segue no radar, diante de persistentes temores sobre os gastos com infraestrutura de inteligência artificial.

Em um ambiente de aversão a risco, a queda do petróleo, após ganhos recentes, ficou em segundo plano. No começo da manhã, o Brent recuava mais de 1%.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Paris caía 1,32%, a de Frankfurt recuava 1,05% e a de Londres cedia 0,86%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,42%, 1,32% e 0,38%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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