Bolsas da Europa recuam com petróleo elevado e avanço dos juros; tensão EUA-Irã no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/08/2026 - As bolsas europeias recuam majoritariamente na manhã desta terça-feira, enquanto o impasse entre EUA e Irã mantém os preços do petróleo elevados e dá força aos rendimentos de títulos soberanos na Europa e nos EUA, em meio a preocupações com a inflação.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,57%, a 652,70 pontos.

O petróleo, que acumula forte alta desde a semana passada, segue sustentado pelas incertezas em torno do conflito no Oriente Médio. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou não ter pressa para encerrar o impasse com o Irã e ameaçou bombardear Omã caso o país "fique no caminho" dos esforços de Washington para alcançar um acordo de paz com Teerã. No começo da manhã, o Brent oscilava perto da estabilidade, em torno de US$ 91 por barril.

A valorização do petróleo tem sido um dos principais fatores por trás da inflação persistente, o que pode eventualmente levar grandes bancos centrais a retomar altas de juros. Nas últimas horas, o juro do bund alemão de 10 anos renovou máxima em 15 anos, e o do gilt britânico de 30 anos atingiu o maior nível em três meses, acompanhando o movimento dos Treasuries dos EUA.

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No horário acima, o setor de tecnologia europeu registrava queda de 1,8%, enquanto o de mineração cedia 1,2%, diante da fraqueza dos preços do ouro.

Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,02%, a de Paris recuava 0,41% e a de Frankfurt cedia 0,30%. Milão perdia 0,64%, enquanto Madri e Lisboa subiam 0,18% e 81%%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com