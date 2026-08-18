Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa recuam com petróleo elevado e avanço dos juros; tensão EUA-Irã no radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/08/2026 - As bolsas europeias recuam majoritariamente na manhã desta terça-feira, enquanto o impasse entre EUA e Irã mantém os preços do petróleo elevados e dá força aos rendimentos de títulos soberanos na Europa e nos EUA, em meio a preocupações com a inflação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,57%, a 652,70 pontos.

O petróleo, que acumula forte alta desde a semana passada, segue sustentado pelas incertezas em torno do conflito no Oriente Médio. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou não ter pressa para encerrar o impasse com o Irã e ameaçou bombardear Omã caso o país "fique no caminho" dos esforços de Washington para alcançar um acordo de paz com Teerã. No começo da manhã, o Brent oscilava perto da estabilidade, em torno de US$ 91 por barril.

A valorização do petróleo tem sido um dos principais fatores por trás da inflação persistente, o que pode eventualmente levar grandes bancos centrais a retomar altas de juros. Nas últimas horas, o juro do bund alemão de 10 anos renovou máxima em 15 anos, e o do gilt britânico de 30 anos atingiu o maior nível em três meses, acompanhando o movimento dos Treasuries dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No horário acima, o setor de tecnologia europeu registrava queda de 1,8%, enquanto o de mineração cedia 1,2%, diante da fraqueza dos preços do ouro.

Às 7h01 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,02%, a de Paris recuava 0,41% e a de Frankfurt cedia 0,30%. Milão perdia 0,64%, enquanto Madri e Lisboa subiam 0,18% e 81%%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV