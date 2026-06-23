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ECONOMIA

Bolsas da Europa recuam com liquidação global de ações de tecnologia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 06:39:00 Editado em 23.06.2026, 06:47:34
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/06/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, pressionadas por ações de tecnologia, que acompanham a forte liquidação do setor em Nova York, ontem, e na Ásia, durante a madrugada.

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Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,02%, a 632,72 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia amargava queda de 3%.

Ontem, o índice Nasdaq caiu mais de 1% em meio a onda de vendas de ações de tecnologia, desencadeada pela Alphabet, que perdeu um cientista vencedor do Nobel para a Anthropic. Preocupações com o retorno de investimentos vultosos em inteligência artificial também têm pressionado o setor.

Entre ações individuais na Europa, as fabricantes de semicondutores Infineon e STMicroelectronics caíam 5,2% e 7,3%, respectivamente, enquanto a ASML, fabricante de máquinas para chips, cedia 7%.

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A liquidação de tecnologia em Nova York também se espalhou pelos mercados asiáticos, com quedas de 10% na Coreia do Sul e de 3,6% no Japão.

O mau humor predomina na Europa, apesar de sinais de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Segundo o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, as conversas com Teerã criaram uma "boa base para um acordo final bem-sucedido" que encerre definitivamente a guerra no Oriente Médio.

No campo macroeconômico, dados de atividade conhecidos como PMIs surpreenderam positivamente na zona do euro, mas decepcionaram na Alemanha e no Reino Unido.

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Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,39%, a de Paris recuava 0,81% e a de Frankfurt cedia 1,29%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam baixas de 1,29%, 0,59% e 0,34%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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