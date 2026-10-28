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ECONOMIA

Bolsas da Europa recuam com balanços de bancos e expectativa por decisão do Fed

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/10/2026 - As bolsas europeias recuam levemente na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores digerem balanços de uma série de grandes bancos, incluindo Deutsche Bank e Santander, e mantêm cautela antes do anúncio de juros do Federal Reserve (Fed).

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,13%, a 642,82 pontos.

Na temporada de balanços, o Deutsche Bank subia 3,2% em Frankfurt após superar projeções de lucro e receita no terceiro trimestre. Já em Madri, o Santander recuava 3,6% após decepcionar com lucro abaixo do previsto, pressionado por alta nas provisões para perdas com empréstimos.

Entre outros grandes bancos que divulgaram resultados, o UBS caía 2,3% em Zurique e o BNP Paribas recuava 0,50% em Paris.

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No setor automotivo, a Stellantis saltava 4,3% após a controladora das marcas Fiat e Jeep reafirmar seu guidance anual, na esteira de um aumento na receita trimestral.

A decisão do Fed, que será conhecida após o fechamento dos mercados europeus, também está no radar. Embora a expectativa seja de manutenção dos juros, a autoridade monetária dos EUA pode sinalizar um possível aumento em dezembro. Amanhã, espera-se também que o Banco Central Europeu (BCE) deixe os juros inalterados.

O petróleo, que voltou a subir após duas sessões em queda, reduz o apetite por risco. No começo da manhã, o Brent avançava 1,2%.

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Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,30%, a de Paris recuava 0,03% e a de Frankfurt cedia 0,07%. Milão e Lisboa perdiam 0,16 e 0,20%, respectivamente. Madri tinha queda mais intensa, de 1,28%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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