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Bolsas da Europa recuam com aversão a risco após liquidação tech global e antes do payroll

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/11/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, com o aumento da aversão a risco após uma liquidação global de ações de tecnologia derrubar os mercados de Nova York ontem e os da Ásia hoje, enquanto investidores lidam com a incerteza em torno de papéis ligados à inteligência artificial (IA) depois de os democratas conquistarem o controle do Congresso dos EUA.

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Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,99%, a 648,37 pontos. O índice mostrava desempenho relativamente melhor do que os similares de Wall Street e da Ásia, diante de sua menor exposição a ações ligadas à IA. No mesmo horário, o setor europeu de tecnologia oscilava em torno da estabilidade, enquanto as perdas na região se concentravam em outros segmentos, como mídia, saúde e varejo, que recuavam mais de 2%.

A ampla vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA ajudou a deflagrar a onda mais recente de vendas em ações ligadas à IA, diante do receio de que um ambiente de maior regulação possa frear a expansão da infraestrutura do setor.

Investidores na Europa também aguardam o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que tem influência decisiva nas decisões de juros do Federal Reserve (Fed). Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, as chances de o Fed elevar juros na reunião de dezembro são de 71%.

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Ontem, o Banco da Inglaterra (BoE) elevou sua taxa básica em 25 pontos-base, para 4%, no primeiro aumento desde 2023, em meio à aceleração da inflação no Reino Unido.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,28%, a de Paris recuava 0,89% e a de Frankfurt cedia 1,12%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,40%, 0,31% e 0,81%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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